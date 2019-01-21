Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i Asıl Sahiplerine Teslim Edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i Asıl Sahiplerine Teslim Edeceğiz.

1 saat önce

IHAAW150125-GEN/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW150125-GEN/21-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" 21.01.2019 15: 01: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar, Harekatın Sinyalini Verdi: Hazırlıklar Tamamlandı Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:39:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i Asıl Sahiplerine Teslim Edeceğiz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]