Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i Asıl Sahiplerine Teslim Edeceğiz.
1 saat önce
IHAAW150125-GEN/21-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz.
IHAAW150125-GEN/21-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Münbiç
'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" 21.01.2019 15: 01: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
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