Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'te Şu Anda Diyoruz Ki Biz Bunun Etrafında Gerek Rusya Gerekse Biz...
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Münbiç
'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya
gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:22 Kaynak: AA
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