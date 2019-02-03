Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'te Şu Anda Diyoruz Ki Biz Bunun Etrafında Gerek Rusya Gerekse Biz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'te Şu Anda Diyoruz Ki Biz Bunun Etrafında Gerek Rusya Gerekse Biz...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:22 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç, Güncel
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