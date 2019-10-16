Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç'teki gelişmeler) Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna...
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç'teki gelişmeler) Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Münbiç'teki gelişmeler) Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum."
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