Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki Saldırı, Amerika'nın Çekilme Kararını Etkileme Anlamında...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:23 Kaynak: AA
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