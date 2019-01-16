Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki Saldırı, Amerika'nın Çekilme Kararını Etkileme Anlamında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki Saldırı, Amerika'nın Çekilme Kararını Etkileme Anlamında...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'teki saldırının, Amerika'nın çekilme kararını etkileme anlamında olabileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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