Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde Buradan Çıkartılmazsa Bizim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde Buradan Çıkartılmazsa Bizim...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Münbiç, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:40:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde Buradan Çıkartılmazsa Bizim...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]