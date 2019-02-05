Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde Buradan Çıkartılmazsa Bizim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer"
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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