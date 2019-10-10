Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi'nin hayatını kaybetmesine sen sebep oldun"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan bir Mursi'yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sen böyle bir katilsin" dedi.
(İHA)
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