Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi'nin hayatını kaybetmesine sen sebep oldun"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mursi'nin hayatını kaybetmesine sen sebep oldun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi'nin hayatını kaybetmesine sen sebep oldun"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'a, PKK'ya ve PYD'ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan bir Mursi'yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sen böyle bir katilsin" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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