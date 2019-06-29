Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır"
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır"

56 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:36 Kaynak: AA
g20, cumhurbaşkanı, türkiye, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi ve Kaşıkçı'nın gündemden düşürülmesine izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]