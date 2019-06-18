Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok."
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:02 Kaynak: AA
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