Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok."

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:02 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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