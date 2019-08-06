Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı ve Kaşıkçı cinayeti) Bu iki mesele uluslararası toplum...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı ve Kaşıkçı cinayeti) Bu iki mesele uluslararası toplum...

45 dakika önce

11. Büyükelçiler Konferansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

11. Büyükelçiler Konferansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (9)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:23 Kaynak: AA
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