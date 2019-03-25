Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muş'a 1544 Konut Projesini Hayata Geçirdik"
50 dakika önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:55 Kaynak: AA
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