Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'yi ve reel ekonomiyi yakından takip eden herkesin muhalefetin yalanları ile sokak tiyatrolarının ötesindeki bu fotoğrafı çok net gördüğünü söyledi.

Erdoğan, "Kim ne derse desin başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan, kendisini sürekli geliştiren iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. Hiç endişe etmeyin." diye konuştu.

MÜSİAD Başkanı'nın da ifade ettiği gibi bu ödüllerin güçlü Türkiye'nin güçlü üreticilerinin takdir ve teşvik edildiği bir zemine dönüşeceğine, yeni girişimcilere ve sanayicilere ilham kaynağı olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, kendilerinin de tüm imkanlarla Türkiye'nin potansiyeline inanan, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren, vizyoner, çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş insanlarının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak, 2053 vizyonuna kilitleyecek yolun katma değerli ve yenilik odaklı üretimden geçtiğinin çok iyi farkındayız. Bu amaçla başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızı hamdolsun yeni alanlara teşmil ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. AR-GE'sini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz, diğer bir deyişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3,5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira araştırma geliştirme harcaması yapılacak."

İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine, elektrikli araçların batarya taşıyıcılarından yenilikçi teknolojiye sahip hafifletilmiş parçalara kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, gelecek dönemde bu kapsama kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyerek hamle programlarını genişletmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Erdoğan, böylece Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme idealini adım adım gerçeğe dönüştüreceklerine dikkati çekerek, "Değerli dostlar, bugün ödül törenimizin yanı sıra MÜSİAD'ın kuruluşunun 32. yılına kavuşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden beri yılmadan, yorulmadan, engellere aldırmadan, Türkiye'nin kalkınmasına, ekonominin büyümesine, Türk demokrasisinin gelişmesine verdiği eşsiz katkılar için MÜSİAD'a yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD, her kritik dönemde daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur*

MÜSİAD'ın güçlenmesi için samimiyetle çaba harcayan önceki başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, temsilcilerine ayrıca şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Elbette 32 yıllık çileli ve zorlu yolculukta pek çok kardeşimizi ebediyete uğurladık. Bu ülkeden kazandığını yine bu ülke için harcama prensibiyle hareket eden MÜSİAD'ın müteveffa üyelerini bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabb'im hepsinden razı olsun. Mekanlarını cennet eylesin. MÜSİAD'ın doğuşuna değerli fikirleriyle öncülük eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'mızı da burada tazimle anıyor, Rabb'imden hocamıza rahmet ve mağfiret diliyorum. MÜSİAD, medeniyet değerlerimizden neşvünema bulan anlayışıyla iş adamı örgütlerimiz içinde şüphesiz özgün bir konuma sahiptir. Geride bıraktığımız 32 yıllık zaman zarfında Türkiye'nin karşılaştığı tüm kritik dönemeçlerde MÜSİAD, bu duruşunu açıkça ortaya koymuştur. Şöyle bir hafızamızı yokladığımızda 28 Şubat'ın sermayenin renklere ayrıldığı karanlık günlerinden vesayetin yeniden hortlatılma çabalarına, Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarındaki sokak terörüne, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını hedef alan saldırılara kadar her kritik dönemde MÜSİAD, daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur."

Sadece ekonomi ve siyasette değil, mazlum ve mağdurlarla dayanışmada da MÜSİAD'ın hep öncü bir rol üstlendiğini dile getiren Erdoğan, MÜSİAD üyelerinin "veren elin, alan elden üstün olduğu" inancıyla Türkiye'nin sınırlarını aşan yardımlar yaptıklarını, kazançlarını, çalışanlarının yanında ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek olduklarını vurguladı.

MÜSİAD üyelerinin dürüstlük ve güvenilirlikle dünyanın bir ucunda Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiklerini belirten Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, briket evler de 600-650 briket evin orada inşa edilmesi, sizin attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir. Tabii bu rakamı daha da yükseltebilirseniz bizleri çok daha mutlu edersiniz. Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helalinden kazanma hassasiyetleriyle asırlara sari Ahilik geleneğini MÜSİAD'ın ihya ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha pek çok örneğini sayabileceğimiz bu erdemli tavırlarınızdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum. 'Mevla istikametinizi bozmasın, emeklerimizi zayi etmesin.' diyorum yani birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Irak, İran, fark etmiyor. Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir? Ensar nedir? Bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz, sevgili Peygamberimizin, evet muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin, biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Yok ya. Biz asla, kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin eline, kucağına atmayacağız. Onun için de bu süreç içerisinde bu yardımseverliği yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz. Zekattan bu millet anlar. Sadaka-ı cariyeden bu millet anlar ama onlar anlamaz. Dolayısıyla da biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekilen çilelerin, yapılan fedakarlıkların, hukuk ve demokrasi zemininde yürütülen ısrarlı mücadelenin boşa gitmediğini gördüklerini kaydederek, "Milletin değerlerinin yok sayıldığı bir dönemdeki bizatihi milletin bağrından çıkan MÜSİAD, her yıl biraz daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Yurt içinde 83 irtibat noktasına, yurt dışında ise 81 ülkede toplam 164 temsilciliğe ulaşan MÜSİAD, bugün 12 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla ihracatımızın yüzde 20'sine imza atıyor." şeklinde konuştu.

(Sürecek)