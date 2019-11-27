Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı erdoğan müsiad vizyoner'19 programında konuştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı erdoğan müsiad vizyoner'19 programında konuştu
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD VİZYONER'19 PROGRAMINDA KONUŞTU (4) (aktüel-detay)
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD VİZYONER'19 PROGRAMINDA KONUŞTU (4) (aktüel-detay)
İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı Kosova cumhurbaşkanı arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı