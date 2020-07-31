Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman ülke liderleriyle bayramlaştı (2)
RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:06
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman ülke liderleriyle bayramlaştı (2) - Son Dakika
Son Dakika Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır! Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız