Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar Olarak Asla Baş Eğmeyeceğiz Ama Asla Bu Alçakların Seviyesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar Olarak Asla Baş Eğmeyeceğiz Ama Asla Bu Alçakların Seviyesine...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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