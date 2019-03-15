Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar Olarak Asla Baş Eğmeyeceğiz Ama Asla Bu Alçakların Seviyesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz."

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