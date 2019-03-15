Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar Olarak Asla Baş Eğmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar Olarak Asla Baş Eğmeyeceğiz"

39 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:04 Kaynak: AA

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