Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz.

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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