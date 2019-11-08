Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz."
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