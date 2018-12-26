Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlara Ne Kendi Gelecekleri, Ne de İnsanlığın Ortak Meseleleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlara ne kendi gelecekleri, ne de insanlığın ortak meseleleri hakkında söz söyleme hakkı tanınmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlara ne kendi gelecekleri, ne de insanlığın ortak meseleleri hakkında söz söyleme hakkı tanınmamıştır. 1,7 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının, BM Güvenlik Konseyinde bir tane bile daimi üyesinin bulunmaması işte bu çarpıklığın bir sonucudur. Onun için 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum."

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