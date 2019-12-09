Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi analiz...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi analiz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi analiz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi analiz...

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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