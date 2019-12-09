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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi analiz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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