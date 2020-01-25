Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:59 Kaynak: AA
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