Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu (4)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu (4)

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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