Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu (4) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu (4)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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