Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesinde incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesinde incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesinde incelemelerde bulundu (2)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'ın Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesinde yıkılan binalarda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'ın Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesinde yıkılan binalarda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesinde incelemelerde bulundu (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Paşa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı
Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 03:02:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesinde incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]