Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi) Az Önce Sayın Bahçeli ile de...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( Mustafa Şentop
'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:42 Kaynak: AA
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