Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi) Az Önce Sayın Bahçeli ile de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi) Az Önce Sayın Bahçeli ile de...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:42 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Politika
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