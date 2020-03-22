Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:12 Kaynak: AA

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