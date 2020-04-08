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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:32 Kaynak: AA
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