Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor"

12.03.2021 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor" dedi.

Hazreti Ali Camii'de Cuma Namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanıyorsak vatandaşımızın sağlığını düşünmek suretiyle süreci devam ettireceğiz" dedi.

"Çin'den 50 milyon daha aşı alabiliriz"

Çin'den ikinci paketin gelmesi söz konusu olabilir diyen Erdoğan, "Aşı konusunda Çin'le anlaşmamız var. Aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Almanya ile anlaşmamız da devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıkları arasında devam ediyor. Mutabık olursak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz" şeklinde konuştu.

"Mısır halkı ile Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil"

Mısır'la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği süreçlerin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bunda sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan süreci güçlü devam ettirelim. Yapılan görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu ileri kademelere taşırız. Çünkü Mısır halkı ile Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan halkının yanına yerleştirmek mümkün değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Suudi Arabistan'ı böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Suudi Arabistanlı yetkilerle görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıdır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mısır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor' - Son Dakika


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