Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge...

1 saat önce

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'dali toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'dali toplu açılış töreninde halka hitap etti. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız."

Erdoğan: "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar."

Erdoğan: "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz."

Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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