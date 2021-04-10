Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkelerini ziyaret edebiliyor. Malumunuz, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL