Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK öncesi açıklama yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK öncesi açıklama yaptı

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK öncesi açıklama yaptı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Salgınla mücadelenin başarısına paralel olarak aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantımızda gözden geçiriyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımları, önümüzdeki tabloya uygun şekilde yeni normalleşme programımıza özellikle bu çerçevede atıyoruz. Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Bunlar arasında yer alan kimi işletmelerin faaliyetlerine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde yine arzu etmedik sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın belirlenen kurallara riayet ederek, işinin başına geçtiğini, alışverişini yaptığını gördük." dedi.

"KALABALIKLARDAN UZAK DURMA İLKELERİNE UYGUN ŞEKİLDE YAŞAMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Erdoğan, daha önce 7 ilde kaldırılan şehirler arası giriş-çıkış yasağının 9 il için genişletildiğini, çay hasatı için bahçelerine gidecek müstahsillere izin verilmesinden noterlerin normal çalışma düzenine dönmesine kadar insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atıldığını belirterek, "Önümüzdeki hafta sonunu takip eden 19 Mayıs tatilinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Her fırsatta altını çizdiğim gibi uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, "AK Parti olarak teşkilatlarımızla ve tüm insanlarımızla bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız. Ülke olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP'nin başını çektiği gazete ve televizyonlardan, sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak kadar bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Bunların cüreti, sırtlarını her türlü kirli ve sinsi senaryoya adeta balıklama atlayan bir kesime dayamış olmalarından geliyor. Her yalanı, her iftirayı her çarpıtmayı anında cevaplamanın yanında, kendi davamızı, icraatlarımızı, vizyonumuzu sürekli anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz."

"BU SÜRECİN, ÜLKEMİZDE DE YANSIMALARI OLMASI KAÇINILMAZDIR"

Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarımızda, savunma sanayindeki icraatlarımızla ilgili benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Diğer alanlarda da aynı şekilde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi, bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Özellikle kadın ve gençlik kollarımız başta olmak üzere, toplumun spesifik kesimlerine yönelik çalışmalar yapan birimlerimizin çok daha fazla gayret etmesi gerekiyor. Bu sürecin, ülkemizde de yansımaları olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi dünyadaki ve ülkemizdeki bu yeni döneme süratle hazırlamalıyız. Milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete, sizlere çok önemli görevler düşüyor."


Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:14 Kaynak: DHA


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