Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan\'a gitti
Son Güncelleme: 25.09.2023 11:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'ndan Nahçıvan'a hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer eşlik etti.

Aliyev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'a gitti - Son Dakika
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