CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ'NDE
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Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti.
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:24 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Yaklaşık iki buçuk saat burada kalan Erdoğan, ardından Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, millet bahçesinde Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen basın mensupları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirip Nakkaştepe Millet Bahçesini gezdi.
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