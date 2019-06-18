Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde(Ek Görüntülerle)
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Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:51 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Yaklaşık iki buçuk saat burada kalan Erdoğan, ardından Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, millet bahçesinde Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen basın mensupları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirip Nakkaştepe Millet Bahçesini gezdi.
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