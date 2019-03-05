Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de İnlerine Girdiysek Bunları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de İnlerine Girdiysek Bunları...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta bunları, gelin gömelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta bunları, gelin gömelim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Cudi, Güncel
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