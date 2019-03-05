Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de İnlerine Girdiysek Bunları...
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta bunları, gelin gömelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Nasıl Cudi
'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil
'de inlerine girdiysek bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta bunları, gelin gömelim."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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