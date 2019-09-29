Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız."
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