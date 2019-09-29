Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız" "Hedefimiz 2023'te savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır" "Zihnimizde tek senaryo var hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız"
"Hedefimiz 2023'te savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır"
"Zihnimizde tek senaryo var hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz"
- Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan inşaa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur"
TBMM açılıyor, ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' Yüzü maskeli gaspçının, kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı