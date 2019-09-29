Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız" "Hedefimiz 2023'te savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır" "Zihnimizde tek senaryo var hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız"

"Hedefimiz 2023'te savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır"

"Zihnimizde tek senaryo var hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz"

- Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan inşaa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı...

Recep Tayyip Erdoğan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:41 Kaynak: İHA
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