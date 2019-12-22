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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük?"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:27 Kaynak: AA
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