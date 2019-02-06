Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Topraklarımıza Hükmetmeden Bağımsız Olamazsak, Teknolojiye Hakim...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:01 Kaynak: AA
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