Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Topraklarımıza Hükmetmeden Bağımsız Olamazsak, Teknolojiye Hakim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl Topraklarımıza Hükmetmeden Bağımsız Olamazsak, Teknolojiye Hakim...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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