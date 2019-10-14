Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı."
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı."
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