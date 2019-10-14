Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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