Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Stoltenberg'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan'ın ardından da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. - BRÜKSEL

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:48 Kaynak: İHA
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