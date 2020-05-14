Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele ve... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:42 Kaynak: AA
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