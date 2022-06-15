Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü

15.06.2022 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı… Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı… Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü - Son Dakika

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