Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

25.06.2022 22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı."

FOTOĞRAF: Arşiv

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü - Son Dakika

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