Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler" sözleri gündem oldu Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle yaptığı toplantıda NATO'dan destek istedi Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi