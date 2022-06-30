Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır.

30.06.2022 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz"

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO) İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. - Son Dakika
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