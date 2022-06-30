Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifakımızın Ukrayna 'ya desteği tamdır. Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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