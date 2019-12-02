Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için yarın Birleşik Krallık'a gidecek
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için yarın Birleşik Krallık'a gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için yarın Birleşik Krallık'a gidecek

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere yarın Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için yarın Birleşik Krallık'a gidecek, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere yarın Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-5 Aralık'ta Birleşik Krallık'ta düzenlenecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak edecek.

Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek.

Zirve'de, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaretinin son gününde Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul için büyük bir tehlike yaratmakta ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 02:46:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için yarın Birleşik Krallık'a gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]