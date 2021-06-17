Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO misyonuyla bulunduğumuz Afganistan'da sürdürülebilir bir huzur ortamının tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO misyonuyla bulunduğumuz Afganistan'da sürdürülebilir bir huzur ortamının tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Afganistan'daki bütün tarafların ve bölge ülkelerinin yapıcı katkılarıyla barış sürecini kalıcı hale getireceğimize inanıyorum" - ANKARA