Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz." Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:55 Kaynak: AA
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı