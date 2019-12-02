Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle Londra'ya gidecek
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle Londra'ya gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle Londra'ya gidecek

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıldönümü vesilesiyle Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere Londra'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle Londra'ya gidecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıldönümü vesilesiyle Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere Londra'ya gidecek.


İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıldönümü vesilesiyle Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak amacıyla, 3-5 Aralık 2019 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edeceklerdir. Toplantıya, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Dışişleri, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma Bakanlarının da yer alacağı bir heyetle iştirak edilecektir. Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanmaktadır. Toplantıda ayrıca, İttifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde Liderlerce, Örgüt'ün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülmektedir. Toplantı hitamında "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi beklenmektedir.


Sayın Cumhurbaşkanımızın Toplantı marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de söz konusudur.


Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret vesilesiyle ayrıca, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Liderlerinin katılımıyla icra edilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edeceklerdir. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır.


Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık'ı ziyaretlerinin son gününde "Cambridge Camii"nin açılış törenini teşrif edeceklerdir" denildi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi
Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 02:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle Londra'ya gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]