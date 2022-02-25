Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı

25.02.2022 18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden zirveye bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

YORUMLAR
500
Erdoğan: 'Rusya'nın Ukrayna Harekatı Kabul Edilemez' Erdoğan: 'Rusya'nın Ukrayna Harekatı Kabul Edilemez' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement