Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (2)

'BİR İHTİMAL BELKİ DE PİSTLERİ KALDIRMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle bir araya geldiği 'Kütüphane Söyleşileri'nde Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi projesi ile ilgili "Bu noktaya millet bahçesi yapılması sizce herkesi mutlu edecek mi?" sorusunu cevapladı. Erdoğan, "Şimdiden size müjdeyi vereyim; inşallah çok çok mutlu edecek. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olarak gelip orada hafta sonlarını hatta hafta içini geçirebilecek aileler olacak. Bütün bunlarla oyun parklarıyla, kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç devşirecek inşallah. O bölge zaten millet bahçesi noktasında, Başakşehir tüm oralara kadar fakir. Ama şu anda bu millet bahçesiyle, ağacıyla, yeşiliyle orası çok çok güzel bir yer olacak. Bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Şehir hastanesiyle birlikte şimdi düşünün bir tarafta 1006 odalı bir şehir hastanesi yanında millet bahçesi. Oranın güzelliği ne ile izah edilebilir? Bütün yeşiliyle, oyun parklarıyla burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız, pistler belki de kalacak. Ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları biz çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Bununla ilgili olarak şu anda proje üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz. ve 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız" dedi.

'RAKET TUTMA STİLİNİ JAPONLARDAN ÖRNEK ALDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisinde raket tutma stilini soran gençlere "Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Mesela Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır. Dünyada çoğunlukla o tarz kullanılır. Raketin sap kısmından tutarlar. Ama Çinlilerin, Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil, baya işe yarıyor. Son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda işe yaradı. Mesela yurttaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu. Ben ise raketi avucuma alarak kullandım. 'Sen iyi oynuyorsun' dedi. 'Senin kadar değil' dedim. 'Yendin beni' dedi. Demek ki stil birçok şeyleri değiştirebiliyor. Futbolda da bir plase vuruşları vardır, hepsinin farklı farklı, sistemde kendine özgü netice alışları var. Ben de masa tenisi ile raket de bu noktada işime yaradı iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte herhalde diğerini öğrenecek halim yok" ifadelerini kullandı.'KISIRLAŞTIRMANIN ÖNEMİ BÜYÜK'

Erdoğan, belediyelerin sokak hayvanları ile ilgili faaliyetlerine yönelik soru üzerine, "Kısırlaştırmaya yönelik sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Aksi takdirde sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma ciddi bedeller ödettirebilir bize. Onun için belediyelerimizin işinin kolaylaşması notasında kısırlaştırmanın büyük önemi var. Bunun yanında da teşhis, tedavi ve operasyonlar. Konya Büyükşehir Belediyemiz de büyük bir projeyi hayata geçirdi. Beykoz Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizin içinde atılan adımlar var. Bu konuyla ilgili özellikle Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığımızı da devreye soktuk. Müşterek çalışma yapmak suretiyle bu hayvanlara yönelik, sokak hayvanlarına yönelik bazı adımlar atmamız gerekiyor. Tedbir, teşhis, tedavi ve koruma yöntemleri, bunlara yönelik adımlarımızı atıyoruz" dedi.