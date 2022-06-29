Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

29.06.2022 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler çerçevesinde Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve yerel saatle 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden kısa süreli sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden kısa süreli sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Madrid, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:18:03. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement